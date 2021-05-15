Как разгрузить спину после длительного переезда или сидячей работы

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, от чего может болеть спина и что с этим можно сделать.



В майские праздники я решил взять несколько выходных, чтобы съездить в Санкт-Петербург. Погулять, сменить обстановку.

Поехать решил на машине по скоростной трассе. К тому же билетов на поезда и самолеты уже попросту не осталось. Собравшись буквально за несколько часов, я отправился в путь и уже через два дня вернулся в Москву. Несмотря на то что за рулем я провел не больше семи часов подряд, уже по приезде в Москву мышцы спины болели так, будто меня избивали моим же сиденьем от машины.

Такая боль характерна для первых занятий в тренажерном зале, когда с непривычки даешь себе избыточную нагрузку. Если честно, сначала я очень удивился, потому что тренируюсь шесть раз в неделю. Как бы парадоксально это ни прозвучало, спина заболела именно из-за смены нагрузки, то есть семь часов в положении сидя для моих мышц спины оказались "новым стрессом".



"Положение сидя" даже в комфортной позе на сиденье в машине или кресле является одним из самых неприятных для спины в целом. Не удивительно, что те, кто работает сидя, часто испытывают проблемы, связанные с болями в спине.

Почему болит спина и что с этим делать?

Если спина заболела из-за длительного для нее статического положения (при условии, что нет никаких проблем со стороны позвоночника), то совет может быть только один: делайте перерывы, хотя бы каждые два-три часа. Например, на трассе М11 в местах отдыха я с удивлением обнаружил воркаут-площадки. Совершенно очевидно, что их установили именно для того, чтобы водители могли немного размяться. Конечно, речь идет не о полноценной тренировке, но просто повисеть на турнике, поделать наклоны корпуса и даже поприседать будет не лишним. Такая нагрузка скажется исключительно положительно как на общем состоянии, так и на отдыхе мышц спины.



Но что делать, если спина болит не только потому, что вы постоянно сидите? И почему она может болеть вообще?



Основная причина болей спины – слабый "мышечный корсет". Если человек вообще не дает никаких физических нагрузок на мышцы спины, то положение сидя только усугубляет ситуацию. Чтобы исправить ситуацию, стоит начать тренировать спину и укреплять мышечный корсет. Такие тренировки улучшают питание тканей и повышают общую работоспособность. Здесь все методы хороши: от тренажерного зала и единоборств до бассейна и йоги. Главное, чтобы нагрузки были регулярными и желательно, чтобы их интенсивность постепенно повышались (то есть вы улучшали свои показатели в тех направлениях, в которых занимаетесь).

Дополнительные нагрузки для спины создает не только сидячая работа, но и избыточная масса тела. Именно "гиподинамия" (малоподвижный образ жизни) является главной причиной набора веса тела. Для людей с лишним весом тренировки являются общей рекомендацией для профилактики болей в спине, а также обязательной составляющей их повседневной жизни. Ожирение – мина замедленного действия, которая вредит спине и может привести к развитию таких острых состояний, как сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца и так далее.

Спина – это огромная мышечная группа. Чтобы прокачать все мышцы спины, существуют десятки упражнений и разные методики. Впрочем, помогать спине можно при помощи процедур, которые существенно улучшают кровоток, расслабляют мышцы и помогают снимать боль. В первую очередь это массаж. Массаж этой области является крайне востребованной процедурой именно потому, что спина в течение для устает больше всего. Другими словами, хотя бы раз в полгода обязательно проходите курсы по 5–10 массажей, что скажется исключительно положительно на здоровье спины и вашем состоянии в целом.

Если же боли в спине имеют локальный, точечный характер, например в области поясницы, а сама боль сильная и может отдавать в другие области, то это может свидетельствовать о наличии корешкового синдрома (межпозвонковой протрузии) или межпозвоночной грыжи. Другим словами, при таких симптомах не нужно бежать в тренажерный зал или к массажисту, сначала стоит обратиться ко врачу, чтобы исключить или подтвердить более серьезную патологию.

