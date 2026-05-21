21 мая, 16:21

FT: мировые цены на сывороточный протеин выросли в 5 раз за 3 года

Мировые цены на сывороточный протеин выросли из-за спроса на продукты с повышенным белком

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Мировые цены на изолят сывороточного протеина за последние 3 года выросли в 5 раз, достигнув 28 тысяч евро за тонну. Об этом сообщает Financial Times.

Это более чем в 4 раза превышает темпы роста цен на сыр и сливочное масло. Причина, как утверждается, кроется в резком росте потребительского спроса на продукты с повышенным содержанием белка, протеиновые порошки и коктейли.

Еще недавно сыворотка считалась ингредиентом для производства сыра и других молочных изделий, однако теперь она превратилась в самостоятельное сырье с глобальным охватом.

"Это меняет всю экономику молочной промышленности. Раньше это был продукт без особой ценности. А теперь сыр может стать побочным продуктом производства сыворотки", – приводятся слова аналитика Expana Хосеа Саиса.

Компании активно перерабатывают жидкий молочный продукт путем фильтрации, получая изолят сывороточного протеина, который применяется в спортивных добавках, йогуртах, хлебе, снеках и напитках. Крупнейшие европейские производители, такие как Arla и FrieslandCampina, вложили значительные средства в модернизацию переработки, но даже они с трудом справляются с растущим спросом.

По оценкам аналитиков, эти компании уже распродали запасы изолятов до июня – июля, что ограничило доступность продукции на спотовом рынке и привело к резкому удорожанию.

Ранее спортивный врач Илья Мелехин предупредил, что от спортивного питания можно набрать лишний вес. По его словам, предназначенные для атлетов продукты обычно содержат много калорий, которые должны расходоваться во время тренировок. Если же человек занимается в зале не слишком интенсивно, возникает риск набора жировой прослойки, а не мышц.

Ученый заявил о способности порошкового протеина вызывать рак

