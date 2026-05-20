На участке Замоскворецкой линии метро нет движения поездов

Движения нет на участке Замоскворецкой линии метро от станции "Театральная" до станции "Сокол", предупредила пресс-служба Дептранса.

При этом в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Сбои в движении возникли из-за человека на путях.

Немногим ранее на станции Казанского направления МЦД Выхино произошел пожар. Пламя охватило одну из секций ограждения платформы. Его оперативно потушили сотрудники МЧС РФ.

В результате инцидента никто не пострадал. Возгорание также не повлияло на движение пригородных поездов и работу станции метро.

