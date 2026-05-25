Общественно-деловой комплекс построят во Внукове

Многофункциональный общественно-деловой комплекс построят в районе Внуково ТиНАО. Об этом рассказал глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект расположится по адресу квартал 76, земельный участок 1. Его площадь составит более 14 тысяч квадратных метров. В комплексе разместят офисные пространства, торговые галереи, кафе, центры бытового обслуживания и зоны для деловых встреч.

"Главное преимущество для жителей заключается в возможности работать, получать услуги и проводить время в развитой городской среде без длительных поездок по городу", – отметил Ефимов.

Комплекс интегрируют в существующую структуру территории и дополнят ее современными функциями.

"Расположение будущего комплекса в непосредственной близости от объектов индивидуального жилищного строительства и современных жилых комплексов обуславливает потенциальный спрос на качественные сервисы, офисы и общественные пространства. Объект органично дополнит инфраструктуру района", – подчеркнули в департаменте градостроительной политики Москвы.

Объект будет иметь удобный заезд с Боровского шоссе.

Вместе с тем на юге Москвы в районе Нагатинский Затон реорганизуют территорию площадью более 2 гектаров в составе транспортного хаба "Кленовый бульвар". Там планируется построить шестиэтажный многофункциональный центр общей площадью 68 тысяч квадратных метров.