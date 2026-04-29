Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 10:29

Спорт

Москомспорт предлагает участникам СВО бесплатные тренировки и льготы

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В Москве ветераны спецоперации могут бесплатно заниматься физкультурой и спортом, а также получать различные льготы от городского департамента спорта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

При предъявлении удостоверения ветерана боевых действий на спортобъектах Москомспорта физкультурно-оздоровительные услуги доступны вне очереди. О том, какие секции и физкультурные мероприятия проводятся в столице, можно узнать на портале "Московский спорт".

Учреждения Москомспорта регулярно проводят бесплатные занятия для жителей Москвы. Участники СВО имеют приоритет при зачислении в секции и при регистрации на массовые спортивные мероприятия. Так, например, они могут бесплатно принять участие в легкоатлетических забегах, которые проводятся совместно с "Беговым сообществом".

Вместе с тем ветераны СВО могут заняться спортом профессионально. В настоящее время они проходят подготовку в учреждениях Москомспорта по видам спорта для людей с инвалидностью, куда вошли волейбол сидя, армрестлинг, велоспорт-шоссе, фехтование на колясках, стрельба из лука, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба и велоспорт-тандем.

Ранее участники спецоперации и их семьи получили свыше полумиллиона услуг в едином центре поддержки участников СВО. Благодаря работе центра были решены вопросы юридической помощи, содействия в трудоустройстве, подбора образовательных программ, оформления мер социальной поддержки и решения адресных вопросов.

Собянин: посвященные СВО музеи помогают молодежи лучше узнавать героев страны

Читайте также


спортгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика