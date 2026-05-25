Более 1 200 заключенных взбунтовались и захватили тюрьму в Венесуэле

Фото: x.com/Observatorio Venezolano de Prisiones

Свыше 1 200 заключенных подняли бунт в Венесуэле, а затем захватили тюрьму. Об этом сообщает Life.ru.

Все произошло в штате Баринас, в тюрьме INJUBA. По данным неправительственной организации Observatorio Venezolano de Prisiones, преступники объявили забастовку.

"Заключенные тюрьмы INJUBA взяли под контроль помещения пенитенциарного учреждения 24 мая", – уточнили в организации.

В частности, утром 24 мая более 100 женщин и свыше 1 200 мужчин после исполнения гимна страны перестали подчиняться администрации. Причиной для этого послужил приход на должность нового директора тюрьмы Элвиса Макуаре Герреро.

НПО со ссылкой на заключенных уточнила, что после смены руководства в исправительном учреждении начались избиения, обыски и пытки. Правозащитники утверждают, что более 120 человек оказались в изоляторе.

Ранее в Мексике прошла операция по поимке лидера картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеру Сервантеса по прозвищу Эль Менчо. В результате нее и последевовших за ней беспорядков погибли по крайней мере 18 человек. Среди них – убитый во время бунта в тюрьме Пуэрто-Вальярты охранник.

