Более 1 200 заключенных взбунтовались и захватили тюрьму в Венесуэле

Свыше 1 200 заключенных подняли бунт в Венесуэле, а затем захватили тюрьму. Об этом сообщает Life.ru.

Все произошло в штате Баринас, в тюрьме INJUBA. По данным неправительственной организации Observatorio Venezolano de Prisiones, преступники объявили забастовку.

"Заключенные тюрьмы INJUBA взяли под контроль помещения пенитенциарного учреждения 24 мая", – уточнили в организации.

В частности, утром 24 мая более 100 женщин и свыше 1 200 мужчин после исполнения гимна страны перестали подчиняться администрации. Причиной для этого послужил приход на должность нового директора тюрьмы Элвиса Макуаре Герреро.

НПО со ссылкой на заключенных уточнила, что после смены руководства в исправительном учреждении начались избиения, обыски и пытки. Правозащитники утверждают, что более 120 человек оказались в изоляторе.

