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04 апреля, 12:17

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Генконсульство РФ: россияне не пострадали в результате пожара в турецком Мармарисе

Россияне не пострадали в результате пожара в турецком Мармарисе

Фото: dha.com.tr

Ни один россиянин не пострадал в результате пожара в отеле на турецком курорте в Мармарисе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генконсульство РФ в Анталье.

"По имеющейся информации, россиян среди пострадавших в результате возгорания нет. Обращений от российских граждан по данному вопросу в генконсульство не поступало", – сообщили в дипмиссии.

Пожар в пятизвездочном отеле произошел минувшим утром. В результате шесть человек были направлены в больницу с отравлением угарным газом.

По данным телеканала TRT, всего в гостинице проживали 680 человек, постояльцев успешно эвакуировали из отеля. Согласно предварительной информации, огонь вспыхнул в котельной гостиницы.

Ранее пожар произошел на стройплощадке у аквапарка на острове Яс в столице ОАЭ, Абу-Даби. На место инцидента прибыли подразделения полиции и гражданской обороны города. По версии местных СМИ, инцидент произошел возле аквапарка Yas Waterworld. Его планировалось открыть для гостей в 2025 году.

Пожар рядом с аквапарком произошел в Абу-Даби

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