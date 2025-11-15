В Приморье выявлено мошенничество с займами в отношении военных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Приморье пресечена деятельность организованной преступной группировки, которая подозревается в мошенничестве в отношении военных, в том числе участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, с 2021 года две компании, которые якобы осуществляли микрофинансовую деятельность во Владивостоке, похищали деньги граждан. В частности, под предлогом невозможности предоставления кредитов военных убеждали в необходимости оформления договора займа с физлицами на невыгодных для солдат условиях.

При этом часть средств военнослужащим не предоставлялась, а процентные ставки по договору были выше границы, установленной законом. В результате от действий злоумышленников пострадало 20 граждан. Ущерб составил примерно 10 миллионов рублей.

Помимо этого, ведомство выявило, что в рамках данной схемы один из судей Владивостока не раз выдавал приказы по требованиям, основанным на заведомо невыгодных договорах займа, без правовой оценки их содержания на предмет соответствия закону. Благодаря этому группировка легитимизировала незаконные взыскания с военных.

В настоящее время прокуратура проверяет законность актов, вынесенных судом по искам членов группировки. По факту произошедшего в отношении трех злоумышленников возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Двое злоумышленников арестованы, третий находится в розыске.

Ранее в Санкт-Петербурге были задержаны четыре человека по подозрению в мошенничестве с контрактами на службу в зоне СВО. По предварительным данным, отправку военных на спецоперацию превратили в "криминальный бизнес". В результате мошеннических действий пострадали более 40 человек.

