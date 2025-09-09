ТАСС: блогера Алехина проверят на возможное мошенничество с помощью бойцам СВО

Фото: телеграм-канал "Роман Алехин"

Проверку начали в отношении военного блогера Романа Алехина, который может быть причастен к мошенничеству с помощью бойцам СВО, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По результатам проверочных мероприятий будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела, сказал собеседник агентства.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой Алехин объясняет, как "отмыть" 200 миллионов рублей на медикаментах для участников спецоперации.

Суть схемы заключается в том, что предприниматель переводит средства в благотворительный фонд блогера, который закупает у этого же бизнесмена медпрепараты на 150 миллионов рублей для военных.

Таким образом, предприниматель "получает" деньги, а блогер оставляет себе в качестве комиссии 50 миллионов рублей. При этом фактический объем лекарств при поставке участниками схемы будет занижен.

В своем телеграм-канале Алехин заявил, что видео со своим участием, где он якобы рассказывал о схеме отмывания денег на помощи военнослужащим, не видел, а узнал о нем от журналистов.

"Ждите. Все объясню", – написал блогер.

Он уточнил, что в комментариях ему можно задавать вопросы, и пообещал ответить на все, так как ему "скрывать нечего".

Ранее россиян предупредили о мошенниках, которые собирают деньги якобы на помощь участникам СВО. Звонки могут поступать в адрес индивидуальных предпринимателей и юридических лиц от лица сотрудников Роспотребнадзора. Однако специалисты ведомства не занимаются таким сбором средств.