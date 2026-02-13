Какие объекты Москвы обросли мистическими суевериями

В феврале 2026 года пятница выпала на 13-е число. Для одних это просто рабочий день, для других – время мистики и загадочных совпадений. О главных столичных легендах, в том числе связанных с цифрой 13, – в материале Москвы 24.

Пол, усыпанный монетами

Фото: РИА Новости/Валерий Шустов

Одни из самых красивых столичных легенд связаны с особняком Игумнова на Якиманке – нынешней резиденцией посла Франции, рассказал историк Москвы, культуролог Филипп Смирнов.

"Здание было построено для владельца Ярославской мануфактуры Николая Игумнова, который был человеком богатым и заказчиком требовательным: некоторые материалы везли из Европы. Дом получился роскошным и почти сразу оброс легендами. Первая – о призраке: якобы в доме бродит дух замурованной в стены любовницы Игумнова", – отметил он в беседе с Москвой 24.

По словам эксперта, реальность оказалась прозаичнее: жена владельца мануфактуры осталась жить в Ярославле, и дом, построенный с таким размахом, фактически остался без хозяйки. Этого оказалось достаточно, чтобы молва "заселила" его призраками.





Филипп Смирнов историк Москвы, культуролог Также говорили, что на торжественном приеме в честь сдачи дома Игумнов велел усыпать пол золотыми монетами. Якобы это очень разгневало Николая II, поскольку на деньгах было его изображение. И получается, что гости "наступали" на лицо главе государства каблуками. При этом ни одному здравомыслящему человеку не придет в голову в буквальном смысле засыпать пол монетами. Скорее, это просто красивая метафора, попытка объяснить небывалое богатство.

Другая столичная легенда связана с помещицей Дарьей Салтыковой, еще известной как "Салтычиха". Она была заточена в подклете Ивановского монастыря по указу Екатерины II.

"Садистка, замучившая десятки крепостных, получила наказание, а земли, которыми она владела, отошли в казну. Но и здесь реальность быстро обросла мифами. Одни говорили, что в заточении она умиротворилась, стала благостной инокиней, так как из нее якобы изгнали бесов. Другие, напротив, утверждали, что она из-за решетки бросалась на людей и была способна замучить кого угодно. В связи с чем решетки нужно делать тройные, да побольше", – сказал москвовед.

В качестве самого распространенного московского мифа, связанного с числом 13, Смирнов назвал суеверие советских атомщиков. Эксперт рассказал, что архитекторы министерства среднего машиностроения (осуществляло функции по управлению атомной отраслью промышленности) построили на Большой Тульской улице знаменитый жилой "дом-корабль" напротив Даниловского рынка, в котором нет 13-го этажа.

"Физически он, конечно, существует, но квартиры там располагать не стали. В Москве есть еще несколько домов, где нет ни 13-го этажа, ни квартиры № 13. Хотя, как многие помнят по Булгакову, "нехорошая квартира" носила номер 50", – добавил он.

Призрачная колесница

Фото: РИА Новости/Юрий Артамонов

Однако писатель, историк и москвовед Александр Васькин пояснил в разговоре с Москвой 24, что 13-й этаж в "доме-корабле" все же есть и суеверие здесь ни при чем.

"На самом деле причина проще: наверху находятся двухэтажные квартиры, и, чтобы избежать путаницы, 13-й этаж просто не стали нумеровать. Но люди верят, что дом от этого и счастливый, а несчастья в нем не случаются", – пояснил он.





Александр Васькин писатель, историк и москвовед Вообще Москва – место мистическое. Город полон легенд о призраках и таинственных явлениях. Якобы в легендарном Доме на набережной (улица Серафимовича, 2) живут привидения и в самом здании периодически поднимается пустой лифт. А у особняка Лаврентия Берии на Малой Никитской по ночам слышно, как скрипят тормоза автомобиля-призрака.

Еще одна популярная легенда связана с Кузнецким мостом, на котором якобы видят призрак француженки, любовницы мецената Саввы Морозова мадам Жужу.

"Узнав о его самоубийстве, она выскочила из экипажа и попала под колеса встречной кареты. И до сих пор говорят, что, если по Кузнецкому мосту идет красивая женщина в нарядах той эпохи, некоторые прохожие оборачиваются ей вслед и думают: не она ли это?" – рассказал Васькин.

Кроме того, ходят слухи и о территории музея-заповедника "Коломенское", где кто-то якобы видел древнюю конницу, которая появляется из урочища и затем исчезает, не оставляя следов, добавил историк.

