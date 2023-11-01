Эксперт раскрыл главную опасность перевала Дятлова для туристов

Туристов, пропавших около перевала Дятлова в Свердловской области, удалось найти живыми. Группа из пяти человек 26 октября отправилась на сплав по реке Вижай. Они должны были преодолеть порядка 50 километров и прибыть в пункт назначения через четыре дня. Однако в оговоренное время так и не появились на месте. Рассказываем подробности и спрашиваем эксперта, насколько опасен район перевала Дятлова.



Пропали во время сплава

Незарегистрированная группа из пяти туристов утром 26 октября отправилась в район поселка Тохта в Свердловской области, сообщили в региональном главке МВД. Оттуда они собирались сплавиться по расположенной примерно в 70 километрах от перевала Дятлова реке Вижай до одноименного населенного пункта. Длина такого маршрута составляет примерно 50 километров по воде.

По плану участники похода должны были прибыть в место назначения 30 октября и встретиться с водителем. Однако в поселке они так и не показались. Из-за этого полиция совместно со спасателями организовала поисковую операцию. К счастью, в конечном итоге туристы сами вышли на связь. Два участника группы преодолели 30 километров до поселка Вижай пешком и позвонили по таксофону встречавшему их человеку.





Валерий Горелых руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Ранее этот человек пытался отговорить туристов от похода, так как на реке уже появилась шуга, то есть ледяная крошка. Но туристы эту просьбу проигнорировали. Проплыв примерно 15 километров от поселка Тохты, компания застряла на реке, так как вода к тому времени уже замерзла. Чтобы оповестить родных и попросить помощь, двое вызвались дойти до поселка Вижай, остальные трое остались в лагере.

Спасатели незамедлительно прибыли на помощь к туристам. В свою очередь, полицейские выясняют обстоятельства неудачного похода. Ранее в местном поисково-спасательном отряде рассказали журналистам, что, по одной из версий, группа перед отплытием задержалась на берегу.

"Мы созванивались с человеком, который постоянно живет в Тохте. Он сказал, что туристы не сразу поплыли. Больше суток они пробыли на берегу. Жили, отдыхали. Вечером 28-го числа он к ним приехал, и они все еще были на берегу и начинать сплав не собирались", – уточнили в местном поисково-спасательном отряде.

Отмечается, что группа выдвинулась только утром 29 октября. "При такой воде к утру 30-го они не могли просто доплыть до Вижая", – добавили спасатели.



Перевал Дятлова, в районе которого попытались сплавиться пятеро отдыхающих, имеет недобрую славу. Место обросло легендами и суевериями после трагедии, случившейся зимой 1959 года. Тогда при загадочных обстоятельствах в окрестностях горы Холатчахль погибла группа из девяти туристов под руководством студента 5-го курса радиотехнического факультета УПИ Игоря Дятлова. В 2020 году Генпрокуратура сообщила, что причиной трагедии стал сход лавины.



"Слишком поздно ломанулись"

Туристы могут потеряться в районе перевала Дятлова в основном из-за недостаточной подготовки. Об этом в беседе с Москвой 24 сообщил альпинист с 49-летним стажем, эксперт по спортивному туризму в Свердловской области Андрей Коврижкин. Что касается последнего инцидента со сплавом отдыхающих, то, по словам специалиста, "они слишком поздно ломанулись", поскольку река в это время года замерзает. "В случае неправильной подготовки проблемы можно найти даже на ровном месте, что и произошло", – подчеркнул эксперт.

Сама местность не отличается большой сложностью, говорит Коврижкин. Главная опасность – это относительная удаленность от ближайших населенных пунктов.





Андрей Коврижкин эксперт по спортивному туризму в Свердловской области Сложность перевала Дятлова заключается в том, что он сильно удален от всех населенных пунктов. Если там что-то случилось, то очень трудно выбраться оттуда. Сотовой связи там нет, рация не возьмет. Тебя никто не может спасти, ты должен рассчитывать только на свои силы.

Вместе с тем эксперт добавил, что разговоры о мистических силах этого места надуманные.

"В других местах гораздо больше трагедий происходит. Кроме того случая в 1959 году, на перевале Дятлова больше ничего и не происходило. Потому говорить о какой-то его мистической тайной силе нельзя. Должна быть хотя бы какая-то закономерность или тенденция. Я лично о такой не знаю", – подчеркнул он.

По словам Коврижкина, в настоящий момент через этот отрог горы Холатчахль проложена снегоходная дорога. Любители быстрой езды регулярно там катаются "толпами" и с ними ничего страшного не происходило, заключил он.

