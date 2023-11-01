Эксперт раскрыл главную опасность перевала Дятлова для туристов

Туристов, пропавших около перевала Дятлова в Свердловской области, удалось найти живыми. Группа из пяти человек 26 октября отправилась на сплав по реке Вижай. Они должны были преодолеть порядка 50 километров и прибыть в пункт назначения через четыре дня. Однако в оговоренное время так и не появились на месте. Рассказываем подробности и спрашиваем эксперта, насколько опасен район перевала Дятлова.
Пропали во время сплава
Незарегистрированная группа из пяти туристов утром 26 октября отправилась в район поселка Тохта в Свердловской области, сообщили в региональном главке МВД. Оттуда они собирались сплавиться по расположенной примерно в 70 километрах от перевала Дятлова реке Вижай до одноименного населенного пункта. Длина такого маршрута составляет примерно 50 километров по воде.
По плану участники похода должны были прибыть в место назначения 30 октября и встретиться с водителем. Однако в поселке они так и не показались. Из-за этого полиция совместно со спасателями организовала поисковую операцию. К счастью, в конечном итоге туристы сами вышли на связь. Два участника группы преодолели 30 километров до поселка Вижай пешком и позвонили по таксофону встречавшему их человеку.
Спасатели незамедлительно прибыли на помощь к туристам. В свою очередь, полицейские выясняют обстоятельства неудачного похода. Ранее в местном поисково-спасательном отряде рассказали журналистам, что, по одной из версий, группа перед отплытием задержалась на берегу.
"Мы созванивались с человеком, который постоянно живет в Тохте. Он сказал, что туристы не сразу поплыли. Больше суток они пробыли на берегу. Жили, отдыхали. Вечером 28-го числа он к ним приехал, и они все еще были на берегу и начинать сплав не собирались", – уточнили в местном поисково-спасательном отряде.
Отмечается, что группа выдвинулась только утром 29 октября. "При такой воде к утру 30-го они не могли просто доплыть до Вижая", – добавили спасатели.
"Слишком поздно ломанулись"
Туристы могут потеряться в районе перевала Дятлова в основном из-за недостаточной подготовки. Об этом в беседе с Москвой 24 сообщил альпинист с 49-летним стажем, эксперт по спортивному туризму в Свердловской области Андрей Коврижкин. Что касается последнего инцидента со сплавом отдыхающих, то, по словам специалиста, "они слишком поздно ломанулись", поскольку река в это время года замерзает. "В случае неправильной подготовки проблемы можно найти даже на ровном месте, что и произошло", – подчеркнул эксперт.
Сама местность не отличается большой сложностью, говорит Коврижкин. Главная опасность – это относительная удаленность от ближайших населенных пунктов.
Вместе с тем эксперт добавил, что разговоры о мистических силах этого места надуманные.
"В других местах гораздо больше трагедий происходит. Кроме того случая в 1959 году, на перевале Дятлова больше ничего и не происходило. Потому говорить о какой-то его мистической тайной силе нельзя. Должна быть хотя бы какая-то закономерность или тенденция. Я лично о такой не знаю", – подчеркнул он.
По словам Коврижкина, в настоящий момент через этот отрог горы Холатчахль проложена снегоходная дорога. Любители быстрой езды регулярно там катаются "толпами" и с ними ничего страшного не происходило, заключил он.
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