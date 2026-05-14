Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 09:58

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

SHOT: дача Пугачевой, подаренная Преснякову, подешевела почти вдвое за три года

Подаренная Преснякову дача Пугачевой подешевела почти вдвое

Фото: телеграм-канал SHOT

Дача певицы Аллы Пугачевой, которую она подарила своему внуку, артисту Никите Преснякову, за три года подешевела почти вдвое, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Четырехэтажный дом площадью 760 квадратных метров в Подмосковье на берегу Истринского водохранилища был выставлен на продажу в 2023 году за 225 миллионов рублей. С того момента цена несколько раз снижалась и в настоящее время составляет 110 миллионов.

По данным журналистов, покупателей пока не нашлось. Объект недвижимости продается вместе с собственной береговой линией, пирсом, кинозалом, бильярдной, бассейном, домом для персонала, гаражом с парковкой и участком на 55 соток.

Ранее британский девелопер и казначей партии Reform UK Ник Кэнди продал свой особняк Провиденс-хаус в лондонском районе Челси за рекордную сумму в 275 миллионов фунтов стерлингов, то есть 360 миллионов долларов.

До этого самым дорогим проданным домом в Лондоне считался особняк в районе Найтсбридж с видом на Гайд-парк, который в 2020 году приобрел председатель совета директоров китайской девелоперской компании Evergrande Сюй Цзяинь за 210 миллионов фунтов стерлингов.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика