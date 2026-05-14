SHOT: дача Пугачевой, подаренная Преснякову, подешевела почти вдвое за три года

Дача певицы Аллы Пугачевой, которую она подарила своему внуку, артисту Никите Преснякову, за три года подешевела почти вдвое, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Четырехэтажный дом площадью 760 квадратных метров в Подмосковье на берегу Истринского водохранилища был выставлен на продажу в 2023 году за 225 миллионов рублей. С того момента цена несколько раз снижалась и в настоящее время составляет 110 миллионов.

По данным журналистов, покупателей пока не нашлось. Объект недвижимости продается вместе с собственной береговой линией, пирсом, кинозалом, бильярдной, бассейном, домом для персонала, гаражом с парковкой и участком на 55 соток.



Ранее британский девелопер и казначей партии Reform UK Ник Кэнди продал свой особняк Провиденс-хаус в лондонском районе Челси за рекордную сумму в 275 миллионов фунтов стерлингов, то есть 360 миллионов долларов.

До этого самым дорогим проданным домом в Лондоне считался особняк в районе Найтсбридж с видом на Гайд-парк, который в 2020 году приобрел председатель совета директоров китайской девелоперской компании Evergrande Сюй Цзяинь за 210 миллионов фунтов стерлингов.

