В Госдуму внесли проект о компенсации многодетным ипотечных кредитов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли в нижнюю палату парламента законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов.
В феврале этого года Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддерживать семьи с тремя и более детьми.
"С учетом устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране, роста доходов государства считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок. А именно: напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита", – заявил президент. При этом он предложил это сделать задним числом – с 1 января 2019 года.
Сейчас в России действует программа помощи семьям, которые выплачивают ипотечные кредиты. Граждане, у которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родился второй и/или третий ребенок, вправе рассчитывать на субсидирование ипотеки по 6%-ной ставке в течение первых трех лет.
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