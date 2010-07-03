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Москва 24

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12:22

Туристка из Таиланда потерялась во время экскурсии у храма Христа Спасителя

происшествия

12:22

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Фото: Москва 24/Никита Симонов

В центре Москвы во время экскурсии пропала гражданка Таиланда. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"В столичные оперативные службы обратился гражданин Таиланда по имени Сирисопомпханих, прибывший в Москву в составе экскурсионной группы. Мужчина сообщил, что во время экскурсии у храма Христа Спасителя на улице Волхонке от группы отстала и потерялась его соотечественница Саекхол Таекхол 1937 года рождения", – сообщили агентству.

Правоохранители ищут женщину по ориентировке. Известно, что она низкого роста, с темными пышными волосами, одета в серую кофту, коричневые брюки и красный шарф. Группа туристов остановилась в отеле "Милан" на Шипиловской улице.

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происшествия

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