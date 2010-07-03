Россиян предупредили об активности вулкана Этна в Италии

Российских граждан призвали быть аккуратнее в связи с активностью вулкана Этна на итальянском острове Сицилия.
В Ситуационно-кризисном центре МИД РФ отметили, что в регионе действует желтый уровень опасности, возможны ограничения движения транспорта и изменения в работе аэропортов.
Этна – самый крупный вулкан Европы. В 2013 году его внесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В результате извержения на его склоне образовались два разлома на высоте более 3000 метров.
Заметное усиление активности Этны зарегистрировали в ночь на 19 июля. Взрывы, выбросы пепла и небольшой лавовый поток сопровождаются колебаниями земной поверхности малой и средней силы.
В начале июля на итальянском острове Стромболи в Тирренском море вблизи Сицилии произошло самое сильное за последние 20 лет извержение вулкана. Эвакуации местных жителей не было, однако туристы предпочли покинуть остров.
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