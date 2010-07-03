Извержение вулкана вблизи Сицилии не помешает туристам

Извержение вулкана вблизи итальянской Сицилии не отразилось на спросе на данном направлении. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"На итальянском острове Стромболи, расположенном в Тирренском море вблизи Сицилии, ликвидируют последствия самого сильного за последние 20 лет извержения вулкана. По данным туроператоров, это событие никак не помешает пляжному и экскурсионному отдыху туристов, находящихся на Сицилии. По информации туроператоров, Стромболи не входит в экскурсионные маршруты их принимающих компаний, поэтому организованных туристов там нет", – передает Агентство "Москва" сообщение ассоциации.

Как рассказал в эфире ИА "НСН" профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов, такие извержения можно предсказать и подобные по мощности извержения уже происходили на Стромболи.

"Вулкан Стромболи извергается обычно раз в 15 минут на протяжении 2500 лет. То есть столько, сколько его знает человечество, и даже по нему названы стромболианские типы извержений. Обычно это очень зрелищное извержение, когда время от времени выбрасываются вулканические бомбы и пепел из жерла вулкана. Они описывают траектории и попадают на склон, и в таком состоянии вулкан абсолютно не опасен. Потому что извержение маломощное, можно просто стоять на некотором удалении и наблюдать за этим", – отметил он.

Однако профессор утверждает, что не всегда извержения Стромболи могут быть лишь приятным зрелищем. Пробуждение вулкана после долгого перерыва обычно мощнее и может привести к подобным ситуациям.

В минувшую среду произошло извержение вулкана на острове Стромболи. Остров относится к группе Липарских (Эоловых) островов.

Эвакуации местных жителей не было, однако туристы предпочли покинуть остров. В четверг, 4 июля, они продолжают выезжать оттуда.

В АТОР добавили, что для знакомства с вулканами россияне едут на Сицилию. Так находится один из самых известных в мире вулканов – Этна. 1 июня сообщалось, что этот вулкан вновь активизировался. Обильный выброс лавы не повлиял на работу местного аэропорта в Катании.

