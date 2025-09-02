Жена Стрелкова опровергла ухудшение его здоровья в колонии

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Супруга бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Стрелкова Мирослава Регинская в разговоре с News.ru опровергла информацию об ухудшении здоровья мужа, который находится в колонии.

Ранее СМИ писали, что у Стрелкова якобы стали чаще случаться приступы стенокардии на фоне ишемической болезни сердца, появилась сильная отдышка и начала отниматься рука. Также журналисты утверждали, что недавно мужчине стало хуже, однако он "пытается держаться".

"Это неправда, ничего подобного не было. Это вброс, опровергаю. Все с ним нормально, все хорошо", – сказала Регинская.

Она подтвердила, что у супруга действительно есть проблемы с сердцем. По ее словам, он не находится в больнице и не принимает лекарства, но состояние удовлетворительное.

Стрелкова задержали в 2023 году. Ему предъявили обвинения в экстремизме, свою вину он не признал.

В прошлом году мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Спустя время его этапировали в колонию № 5 Кирово-Чепецка для бывших сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, Регинская сообщала, что ее мужа признали склонным к побегу, однако вскоре ФСИН опровергла это.