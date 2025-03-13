ФСИН опровергла сообщения о смерти Стрелкова в колонии

Фото: Агентство ''Москва''/Пелагия Тихонова

Управление ФСИН по Кировской области опровергло распространяемые в некоторых телеграм-каналах сообщения о смерти экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова в колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Адвокат Стрелкова Александр Молохов подтвердил агентству, что видел своего подзащитного в среду, 12 марта, живым и здоровым.

"Он был точно жив, собирался в баню", – сообщил правозащитник.

Стрелков был задержан летом 2023 года. Ему предъявили обвинения по статье "Экстремизм", но он не признал свою вину и отказался сотрудничать со следствием.

В январе прошлого года Стрелкова приговорили к четырем годам заключения в колонии общего режима. Спустя некоторое время сторона защиты подала апелляцию на это решение. В мае суд отказал в удовлетворении жалобы, и приговор вступил в законную силу.

В июле стало известно, что Стрелкова этапировали в колонию № 5 Кирово-Чепецка для бывших сотрудников правоохранительных органов.