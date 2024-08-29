ФСИН опровергла сообщения о признании Стрелкова склонным к побегу

Фото: Агентство ''Москва''/Пелагия Тихонова

Информация о том, что экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, осужденного за призывы к экстремизму, поставили на профилактический учет как склонного к совершению побега, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН РФ по Кировской области.

"Осужденный отбывает наказание в соответствии с действующим законодательством", – добавили в ведомстве.

О том, что Игоря Стрелкова якобы признали склонным к побегу, сообщила журналистам его супруга Мирослава Регинская. По ее мнению, это было сделано для того, чтобы осужденный не смог выйти по условно-досрочному освобождению.

Стрелков был задержан прошлым летом. Ему предъявили обвинения по статье "Экстремизм", но он не признал свою вину и отказался сотрудничать со следствием.

В январе этого года Стрелкова приговорили к четырем годам заключения в колонии общего режима. Спустя некоторое время сторона защиты подала апелляцию на это решение. В мае суд отказал в удовлетворении жалобы, и приговор вступил в законную силу.

18 июля стало известно, что Стрелкова этапировали в колонию № 5 Кирово-Чепецка для бывших сотрудников правоохранительных органов.