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28 августа, 19:46

Политика

Игорь Стрелков признан склонным к побегу

Фото: TACC/NEWS.ru/Сергей Булкин

Супруга экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова Мирослава Регинская заявила, что ее мужа признали склонным к побегу, передает Life.ru.

"Мы полагаем, что это шаг к тому, чтобы лишить Игоря возможности выйти по УДО, на которое он планировал подавать в ближайшее время", – рассказала Регинская.

Жена Стрелкова не уточнила, что послужило поводом для вынесения решения администрацией ИК-5 о склонности экс-министра к побегу.

Стрелкова задержали летом 2023 года и предъявили обвинения в экстремизме. Он не признал свою вину и отказался сотрудничать со следствием.

В январе этого года экс-министра обороны ДНР приговорили к четырем годам колонии общего режима. Сторона защиты подала апелляцию на это решение, однако суд отклонил ее.

В середине июля Стрелкова этапировали к ИК-5 Кирово-Чепецка для бывших сотрудников правоохранительных органов. Его супруга рассказала, что он работает там резчиком на швейном производстве.

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