Директор Ларисы Долиной опроверг новости об отмене юбилейного концерта певицы

Концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной в Санкт-Петербурге, приуроченный к ее 70-летнему юбилею, был внезапно отменен. Что происходит с карьерой знаменитости, читайте в материале Москвы 24.

"Все отлично"

Фото: legion-media.com/ТАСС/Артем Геодакян

В Санкт-Петербурге отменили концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной. Он был запланирован на 15 ноября и приурочен к 70-летнему юбилею певицы.

"Лариса Долина. Юбилей в кругу друзей – отмена концерта!" – такое сообщение появилось на сайте Большого концертного зала "Октябрьский", где планировалось выступление.

На сайте также указано, что цена билетов варьировалась от 2 200 до 12 тысяч рублей. Теперь их можно вернуть по месту приобретения.

При этом изначально концерт должен был состояться еще 25 февраля 2026-го, однако в начале года был перенесен на середину ноября.

В официальных аккаунтах артистки нет подробностей по поводу отмены выступления. При этом директор певицы Сергей Пудовкин в разговоре с НСН вовсе опроверг эту информацию, заявив, что речь вновь идет о переносе шоу. Он также заявил, что причиной стали технические моменты.





Сергей Пудовкин директор Ларисы Долиной Это технический перенос. Я бы посоветовал меньше тратить времени на эти технические моменты, а то мы опустимся до обсуждения количества каналов в звуковом оборудовании и числа гримерных комнат, которые выделяются для того или иного концерта. Это технические детали, которые ни к артисту, ни к площадке не имеют отношения.

Пудовкин также заявил, что других причин искать не стоит и что "никаких проблем с Санкт‑Петербургом ни в частности, ни в целом" он не видит.

"Все отлично", – успокоил Пудовкин журналистов.

Представитель певицы добавил, что новая дата выступления пока не определена.

"Общественность негодует"

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

В свою очередь, продюсер Павел Рудченко предположил, что скандал с квартирой в Хамовниках нанес непоправимый ущерб репутации артистки, сообщает издание "Абзац". Эксперт отметил, что знаменитость лишилась массовой поддержки аудитории, что может грозить ей прекращением концертной деятельности.





Павел Рудченко продюсер Билеты на большие концерты Ларисы Долиной сейчас продаются не так, как раньше. Общественность негодует из-за громкого скандала, а поддержки артистке практически нет. Я не верю, что ее концертно-гастрольная деятельность в скором времени восстановится, потому что пострадала репутация и монетизация творчества.

Продюсер выразил мнение, что певице стоит пересмотреть формат взаимодействия с аудиторией.

"У Ларисы Долиной остается вариант с клубными и камерными концертами для близкой публики. Но вернуться к прежнему уровню массовых гастролей ей, скорее всего, будет сложно. Сейчас я не предполагаю, что она сможет активно выступать по всей России", – сказал Рудченко.

Неподъемная сумма

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

При этом у артистки возникли и другие проблемы. Летом певица призналась, что квартирный вопрос у нее решился: друзья подарили ей жилье. По данным СМИ, новая квартира Долиной площадью более 240 квадратных метров расположена в элитном московском жилом комплексе. Ее стоимость оценивается примерно в 250 миллионов рублей. Лариса Александровна предусмотрительно зарегистрировала недвижимость на дочь.

Однако в сентябре стало известно, что к квартире ранее имел отношение бизнесмен и джазовый музыкант Игорь Райхельсон. Он является фигурантом в уголовном деле о многомиллиардной растрате и был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Адвокат Александр Хаминский пояснил изданию "СтарХит", что квартира может быть изъята в случае, если она была куплена на средства, полученные преступным путем.

"Если будет установлено, что эта квартира была приобретена Райхельсоном за счет какой-то части из 5 миллиардов рублей, тогда в его отношении могут применить статью 104.1 УК – конфискация легализованного либо отмытого имущества. <...> Та же самая статья 104.1 подразумевает, что если третье лицо, якобы добросовестный приобретатель, знало о недостатках этой квартиры, в частности, о том, что она была куплена на преступные доходы, то, соответственно, у него эту квартиру изымут", – подчеркнул адвокат.

Впрочем, позже выяснилось, что такой исход Долиной не грозит, потому что Райхельсон был прописан в квартире, но не являлся ее собственником, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Перед Долиной остро встал жилищный вопрос из-за того, что она лишилась своей квартиры в Хамовниках. Этому предшествовал громкий скандал, который начался еще летом 2024-го. Тогда певица призналась, что стала жертвой мошенников, под давлением которых продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Вырученные средства певица отдала злоумышленникам. Позднее народная артистка РФ подала в суд на покупательницу недвижимости Полину Лурье. После продолжительных судебных тяжб квартира досталась последней, однако ситуация вызвала широкий резонанс. Пользователи Сети призывали "отменить" певицу, к критике присоединились даже некоторые знаменитости.

Что касается аферистов, то они получили тюремные сроки продолжительностью от 4 до 7 лет, им также назначили крупные штрафы. В сентябре 2026-го суд постановил взыскать с осужденных более 114 миллионов рублей в пользу Долиной. Сама артистка признала, что сумма для злоумышленников неподъемная, поэтому они вряд ли смогут расплатиться даже с ее внучкой.