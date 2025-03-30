Движение ограничат в трех округах Москвы 30 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:44

Шоу-бизнес

Бывшая супруга рэпера Паши Техника опровергла сообщения о его смерти

Фото: телеграм-канал "ПАША ТЕХНИК LIVE"

Бывшая жена рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев) Ева Карицкая опровергла распространяющиеся в сети сообщения о его смерти.

"Он как находился в тяжелом состоянии, в таком же и находится. Но он не умер, он живой", – заявила Карицкая в своем телеграм-канале.

Она также попросила представителей СМИ не публиковать непроверенную информацию, чтобы не вводить людей в заблуждение.

Технику стало плохо в четверг, 27 марта. Его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Его состояние оценивается как тяжелое. Представитель музыканта выразил уверенность в том, что тот выживет, и предположил, что рэперу могли подбросить в еду неизвестное токсичное вещество.

Позже состояние Паши Техника ухудшилось – у него отказали легкие и начались проблемы с сердцем. Менеджер музыканта рассказал, что на лечение нужна очень большая сумма, примерно около 9 миллионов рублей, чтобы привести Техника "в чувства".

Читайте также


шоу-бизнес

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика