Бывшая супруга рэпера Паши Техника опровергла сообщения о его смерти

Фото: телеграм-канал "ПАША ТЕХНИК LIVE"

Бывшая жена рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев) Ева Карицкая опровергла распространяющиеся в сети сообщения о его смерти.

"Он как находился в тяжелом состоянии, в таком же и находится. Но он не умер, он живой", – заявила Карицкая в своем телеграм-канале.

Она также попросила представителей СМИ не публиковать непроверенную информацию, чтобы не вводить людей в заблуждение.

Технику стало плохо в четверг, 27 марта. Его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Его состояние оценивается как тяжелое. Представитель музыканта выразил уверенность в том, что тот выживет, и предположил, что рэперу могли подбросить в еду неизвестное токсичное вещество.

Позже состояние Паши Техника ухудшилось – у него отказали легкие и начались проблемы с сердцем. Менеджер музыканта рассказал, что на лечение нужна очень большая сумма, примерно около 9 миллионов рублей, чтобы привести Техника "в чувства".