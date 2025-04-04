Бывшая жена Паши Техника Карицкая: врачи пытаются остановить кровотечение

Фото: телеграм-канал "ПАША ТЕХНИК LIVE"

Рэпер Паша Техник сейчас не транспортабелен, ему стало хуже. Об этом в телеграм-канале заявила его бывшая жена Ева Карицкая.

"Ситуация такая: у Паши началось кровоизлияние. Ухудшились показатели. Он вообще сейчас не транспортабелен никак. Была чуть ли не клиническая смерть, но врачи борются, они пытаются остановить это кровотечение", – пояснила Карицкая на видео.

Ранее друг артиста Лука Сафронов-Затравкин заявил, что состояние музыканта остается нестабильным, но врачи и близкие делают все возможное. Также он отметил, что все активно содействуют скорейшему выздоровлению артиста. Пианист призвал прекратить спекуляции и негативные суждения о состоянии рэпера.

Техника в марте ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Через некоторое время у артиста отказали легкие и появились проблемы с сердцем. Также у исполнителя выявили пневмонию с поражением легких в 100%, полиорганную недостаточность и септический шок.

Недавно менеджер Техника привез артисту в Таиланд необходимые 20 килограммов лекарств. Однако он заявил, что на лечение потребуется крупная сумма – около 9 миллионов рублей.