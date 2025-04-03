Менеджер Паши Техника прилетел в Таиланд с 20 кг лекарств для рэпера

Фото: телеграм-канал "ПАША ТЕХНИК LIVE"

Менеджер рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев. – Прим. ред.) Маркус привез музыканту 20 килограммов лекарств в Таиланд, сообщается в телеграм-канале исполнителя.

В посте говорится, что ситуация остается тяжелой, однако тайские врачи начали менять лечение рэпера, прислушавшись к рекомендациям неназванного российского специалиста.

В свою очередь, бывшая жена рэпера Ева Карицкая в своем телеграм-канале рассказала, что Техника планируют перевезти в другой госпиталь, оснащенный всем необходимым для его лечения, в том числе оборудованием для УЗИ печени и почек.

"К сожалению, в том госпитале (в котором сейчас находится Техник. – Прим. ред.) они этого сделать (вылечить. – Прим. ред.) не смогли", – добавила она.

Рэперу стало плохо 27 марта. Его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Представитель музыканта тогда выразил уверенность в том, что Техник выживет, и предположил, что рэперу могли подбросить в еду неизвестное токсичное вещество.

Позже его состояние ухудшилось – отказали легкие и начались проблемы с сердцем. Менеджер музыканта рассказал, что на лечение нужна очень большая сумма, около 9 миллионов рублей.

После этого ему диагностировали пневмонию с поражением легких в 100%. Также медики выявили у Техника полиорганную недостаточность и септический шок. При этом состояние рэпера исключает возможность его транспортировки в Россию.