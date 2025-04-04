Пианист Сафронов-Затравкин: состояние Паши Техника остается нестабильным

Фото: телеграм-канал Baza

Друг рэпера Паши Техника пианист Лука Сафронов-Затравкин заявил News.ru, что состояние музыканта остается нестабильным, но врачи и близкие делают все возможное.

По словам Сафронова-Затравкина, слухи о смерти артиста не соответствуют действительности. Ситуацию контролируют медики.

"Врачи не выходят каждые 5–10 минут из реанимации, чтобы доложить менеджеру или жене о том, что у него смерть. Надо знать точно, что работа ведется, сложнейшая работа ведется от всего сердца, засучив рукава. Это важно понимать. Все, кто сегодня в команде, – врачи, бывшая жена, его менеджер и его друзья, которые немногочисленные, – они тоже на месте", – сказал пианист.

Также Сафронов-Затравкин отметил, что все активно содействуют скорейшему выздоровлению Техника. Он призвал прекратить спекуляции и негативные суждения о состоянии рэпера.

"Никакой смерти близко никогда с именем Паши быть не может, он ее всегда так много раз обходил, что мы отрицаем само появление этого слова рядом с его именем", – добавил друг Техника.

Как сообщил пианист телеканалу "360", сейчас ведется переливание крови и другие процедуры. Также стало известно, что в Таиланд прилетел реаниматолог из института имени Склифосовского, попросивший не называть его имени. Но тайские врачи, по информации пианиста, не допускают российского коллегу к пациенту. Причины отказа неизвестны. Перевезти рэпера в Россию сейчас невозможно.

В марте рэпера ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. На тот момент его состояние оценивалось как тяжелое.

Через некоторое время у артиста отказали легкие и появились проблемы с сердцем. Также у исполнителя выявили пневмонию с поражением легких в 100%, полиорганную недостаточность и септический шок.

Недавно менеджер Техника привез артисту в Таиланд необходимые 20 килограммов лекарств. Однако он заявил, что на лечение потребуется крупная сумма – около 9 миллионов рублей.