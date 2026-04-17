Скандал произошел вокруг ИИ-кавера на "Седую ночь" в исполнении Канье Уэста

Нейросетевой кавер "Седая ночь" в исполнении виртуального Канье Уэста взорвал чарты. Трек Silver Night возглавил рейтинг 200 лучших песен планеты по версии Shazam, обогнав Джастина Бибера, Тейлор Свифт и Бруно Марса.

Однако вместе с популярностью песня принесла и скандал автору, которым оказался экс-продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин. Он скачал композицию и выложил на все музыкальные площадки, чтобы вызвать новую волну интереса к творчеству группы и монетизировать ее.

Сложности возникли с точки зрения закона, поскольку права на оригинальную "Седую ночь" после судов остались у семьи Юрия Шатунова. Как отмечают юристы, здесь возникает комплекс правовой защиты первоначального автора: право на неприкосновенность произведения и право на переработку.

Кто в итоге заработает на "Седой ночи 2.0"? И грозит ли что-то пользователям, которые репостят трек? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.