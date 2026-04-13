Блогер Чекалин перед приговором рассказал о тяжелой ситуации в семье

В Москве идет заседание по делу блогера Артема Чекалина, которого обвиняют в незаконных валютных операциях на сумму свыше 250 миллионов рублей. Суд должен вынести приговор. Ранее прокуратура запросила для него 7,5 года колонии и штраф.

Бывшая супруга блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) на оглашение не пришла, но направила в суд письмо с просьбой не забирать у их общих детей отца.

Перед заседанием Чекалин рассказал о тяжелой ситуации в семье и болезни бывшей супруги, подчеркнув, что считает себя невиновным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.