Пользователи Сети оценили ролик, где Канье Уэст спел хит "Седая ночь"

В Сети завирусилось ИИ-видео, на котором американский рэпер Канье Уэст исполняет на концерте хит российской группы "Ласковый май" "Седая ночь". Ролик опубликовал в своих соцсетях в том числе Тимати, спровоцировав дискуссию в комментариях. Подробности – в материале Москвы 24.

"Это слишком роскошно, чтобы быть правдой"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/timatiofficial

В Сети завирусилось видео, на котором американский рэпер Канье Уэст якобы исполняет англоязычную версию трека "Седая ночь". При этом полный зал подпевает ему. Ролик, созданный пользователем под ником augustseptemberov с помощью нейросети, произвел впечатление даже на знаменитостей: рэпер Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) опубликовал его в своих соцсетях.

Авторы ИИ-кавера рассказали интернет-изданию "Подмосковье сегодня", что хотели объединить два совершенно разных мира и собрать разные поколения, смешав экспрессию Канье Уэста с ностальгическими нотами творчества Юрия Шатунова.

Пользователи в комментариях написали, что происходящее выглядит очень реалистично, несмотря на то что сгенерировано при помощи ИИ. Другие и вовсе отметили Канье, чтобы привлечь его внимание к треку.

"Это бомба", "это слишком роскошно, чтобы быть правдой", "я почти поверила", "я пошла искать песню Silver night", "вот это я понимаю, "Седая ночь", – написали комментаторы.

При этом Тимати ответил на последний комментарий с иронией.

"Зачем людей вводить в заблуждение! Раз есть на видео – значит, было", – написал рэпер.

Видео не оставило равнодушными и других знаменитостей. Рэпер Джиган отметился в комментариях под постом Тимати, а Гуф написал, что "повелся почти".

Последнее время имя Канье не покидает новостные заголовки, причем не благодаря скандалам, а в связи с творчеством. В конце марта он выпустил 12-й по счету альбом Bully, а в начале апреля устроил грандиозное шоу в Лос-Анджелесе в честь выхода пластинки.

Выступление прошло на стадионе SoFi Stadium, его посетили порядка 80 тысяч зрителей. Среди приглашенных звезд на концерте выступили Трэвис Скотт, Лорен Хилл, а также старшая дочь музыканта Норт Уэст.

Сцена представляла собой имитацию земного полушария. Рэпер исполнил новые композиции и старые хиты, а также поблагодарил своих фанатов за поддержку в "трудные и плохие времена". При этом, по данным СМИ, музыкант неоднократно прерывался во время концерта, чтобы открыто выразить недовольство техническими моментами шоу. В частности, его не устроило освещение в момент исполнения одной из песен.

Концерт ознаменовал завершение 5-летнего перерыва, в течение которого Уэст не давал крупных сольных концертов в США.

"Плюет в лицо каждому еврею"

Фото: legion-media.com/Bang Media International

Несмотря на восторг фанатов, шоу Уэста вызвало шквал негодования. Еврейские группы и лидеры общины раскритиковали проведение концерта, заявив, что рэпер "плюет в лицо каждому еврею в Лос-Анджелесе", сообщило издание New York Post.

В свою очередь, скандал разгорелся из-за участия Уэста на фестивале Wireless Festival 2026, который планировался 10–12 июля в парке Финсбери на севере Лондона. Музыкант был объявлен хедлайнером всех 3 дней, однако после анонса ряд спонсоров отказались от участия. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил беспокойство по поводу приезда рэпера, учитывая прошлые "антисемитские заявления и восхваление нацизма". Оппозиция и вовсе призвала запретить Канье въезд в страну.

При этом Уэст заявил, что готов встретиться с представителями еврейской общины, добавив, что намерен продемонстрировать изменения "не словами, а действиями" и готов "принести единство, мир и любовь" через музыку.

Однако власти Великобритании приняли решение запретить рэперу въезд в страну, аргументируя тем, что визит Канье не несет "общественное благо". После чего организаторы фестиваля Wireless объявили об отмене мероприятия и возврате средств за приобретенные билеты.

Рэпер неоднократно позволял себе антисемитские высказывания. В феврале 2025-го Канье опубликовал ряд провокационных постов в своих соцсетях, назвав себя нацистом, расистом и выразив симпатию Адольфу Гитлеру.

Позже музыкант написал в соцсетях, что "пришел к осознанию, что не нацист". После чего в марте заявил о желании выпустить колье со свастикой.

В июле 2025-го исполнителю запретили въезд в Австралию. Причиной стал релиз трека о Гитлере, который был запрещен на большинстве музыкальных сервисов. А в ноябре Уэст встретился с главным раввином Марокко Йешаяху Йосефом Пинто и извинился перед всем еврейским народом за свои антисемитские высказывания.