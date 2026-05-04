Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 15:16

Шоу-бизнес
Главная / Истории /

Канье Уэст выступит в Албании, несмотря на повсеместные отмены концертов рэпера

Готовы построить стадион: шоу Канье Уэста в Албании состоится на фоне отмен в Европе

Концерт американского рэпера Канье Уэста состоится в Албании в июле. Ради мероприятия там возведут временный стадион на 60 тысяч мест, сообщили СМИ. Что происходит с карьерой музыканта на фоне массовых отмен его выступлений в Европе из-за антисемитских высказываний, расскажет Москва 24.

Привлечет поток туристов

Фото: Getty Images/Mark Case

Американский рэпер Канье Уэст выступит в Тиране (столица Албании) 11 июля. Планировалось, что музыкант проведет шоу на стадионе "Эйр Албания" вместимостью около 22,5 тысячи зрителей, однако организаторы посчитали такое количество недостаточным и решили расширить концертную площадку. На базе существующего стадиона возведут временную арену, увеличив количество мест почти до 60 тысяч. Власти Албании рассчитывают, что шоу мировой звезды привлечет поток туристов и положительно скажется на экономике страны, сообщило местное издание Vice.

При этом на выступление смогут попасть и те зрители, которые купили билеты на ранее отмененные европейские выступления Уэста. Например, музыканту запретили въезд в Польшу. Концерт должен был состояться 19 июня, однако министр иностранных дел страны Радослав Сикорский сообщил в своих соцсетях, что на территории Польши рэперу не рады.

"У Канье нет разрешения на въезд на территорию Польши. В стране, прошедшей через трагедию фашизма, нет места для фашистов", – написал Сикорский.

Концерт Уэста в Швейцарии тоже не состоится. СМИ сообщили, что футбольный клуб "Базель", домашней ареной которого является стадион "Санкт-Якоб Парк", отказался предоставлять рэперу площадку для проведения выступления, отметив, что шоу Канье "не соответствует ценностям" клуба.

Кроме того, в середине апреля рэпер объявил о переносе запланированного на 11 июня концерта во французском Марселе на неопределенный срок.

После долгих размышлений и тщательного рассмотрения, я принял решение перенести шоу в Марселе до дальнейшего уведомления. Я понимаю: нужно время, чтобы поверить в искренность моих попыток загладить вину. Я беру на себя всю ответственность, но не хочу втягивать в это своих фанатов. Мои фанаты – все для меня. С нетерпением жду следующих шоу. Увидимся на вершине земного шара.
Канье Уэст
рэпер

СМИ сообщили, что решение было принято на фоне давления французских властей, которые обсуждали возможность запрета въезда Канье в страну. А мэр Марселя Бенуа Пайян ранее публично заявил, что Уэсту не будут рады в городе.

В свою очередь, власти Великобритании тоже запретили рэперу въезд в страну. Музыкант был объявлен хедлайнером фестиваля Wireless Festival 2026, который планировался 10–12 июля в парке Финсбери на севере Лондона. Однако из-за невозможности Канье выступить организаторы Wireless объявили об отмене мероприятия.

Пока в европейском туре Канье еще значатся Нидерланды, Италия, Испания и Португалия.

"Я люблю евреев"

Фото: Getty Images/Scott Dudelson

Массовые отмены концертов рэпера происходят из-за скандалов с антисемитскими высказываниями. В феврале 2025-го Канье запостил в своих соцсетях серию провокационных сообщений, в которых назвал себя расистом и нацистом, а также выразил симпатию Адольфу Гитлеру.

Позже Канье Уэст сообщил в личном блоге, что "пришел к осознанию, что не нацист". Однако вскоре объявил о намерении выпустить колье со свастикой и стразами.

В июле 2025-го власти Австралии запретили рэперу въезд в страну из-за песни о Гитлере, которую тот выпустил и которая была запрещена на большинстве музыкальных сервисов.

В ноябре Уэст встретился с главным раввином Марокко Йешаяху Йосефом Пинто, чтобы принести извинения всему еврейскому народу за свои антисемитские высказывания. Помимо этого, в конце января 2026-го издание The Wall Street Journal опубликовало открытое письмо Канье, в котором он вновь попросил прощения.

Я сожалею <...> и готов взять на себя ответственность, пройти лечение и добиться значимых изменений. Однако это не оправдывает того, что я сделал. Я не нацист и не антисемит. Я люблю евреев.
Канье Уэст
рэпер

Музыкант также объяснил свое поведение травмой головы, которую получил около 25 лет назад в автомобильной аварии. Также в 2016-м у него диагностировали биполярное расстройство.

Читайте также


шоу-бизнесистории

Главное

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей во вторые майские праздники?

Осадки будут идти только в ночь на субботу, 9 мая, а к утру погода наладится

Читать
закрыть

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика