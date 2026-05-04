Канье Уэст выступит в Албании, несмотря на повсеместные отмены концертов рэпера

Концерт американского рэпера Канье Уэста состоится в Албании в июле. Ради мероприятия там возведут временный стадион на 60 тысяч мест, сообщили СМИ. Что происходит с карьерой музыканта на фоне массовых отмен его выступлений в Европе из-за антисемитских высказываний, расскажет Москва 24.

Привлечет поток туристов

Фото: Getty Images/Mark Case

Американский рэпер Канье Уэст выступит в Тиране (столица Албании) 11 июля. Планировалось, что музыкант проведет шоу на стадионе "Эйр Албания" вместимостью около 22,5 тысячи зрителей, однако организаторы посчитали такое количество недостаточным и решили расширить концертную площадку. На базе существующего стадиона возведут временную арену, увеличив количество мест почти до 60 тысяч. Власти Албании рассчитывают, что шоу мировой звезды привлечет поток туристов и положительно скажется на экономике страны, сообщило местное издание Vice.

При этом на выступление смогут попасть и те зрители, которые купили билеты на ранее отмененные европейские выступления Уэста. Например, музыканту запретили въезд в Польшу. Концерт должен был состояться 19 июня, однако министр иностранных дел страны Радослав Сикорский сообщил в своих соцсетях, что на территории Польши рэперу не рады.

"У Канье нет разрешения на въезд на территорию Польши. В стране, прошедшей через трагедию фашизма, нет места для фашистов", – написал Сикорский.

Концерт Уэста в Швейцарии тоже не состоится. СМИ сообщили, что футбольный клуб "Базель", домашней ареной которого является стадион "Санкт-Якоб Парк", отказался предоставлять рэперу площадку для проведения выступления, отметив, что шоу Канье "не соответствует ценностям" клуба.

Кроме того, в середине апреля рэпер объявил о переносе запланированного на 11 июня концерта во французском Марселе на неопределенный срок.





Канье Уэст рэпер После долгих размышлений и тщательного рассмотрения, я принял решение перенести шоу в Марселе до дальнейшего уведомления. Я понимаю: нужно время, чтобы поверить в искренность моих попыток загладить вину. Я беру на себя всю ответственность, но не хочу втягивать в это своих фанатов. Мои фанаты – все для меня. С нетерпением жду следующих шоу. Увидимся на вершине земного шара.

СМИ сообщили, что решение было принято на фоне давления французских властей, которые обсуждали возможность запрета въезда Канье в страну. А мэр Марселя Бенуа Пайян ранее публично заявил, что Уэсту не будут рады в городе.

В свою очередь, власти Великобритании тоже запретили рэперу въезд в страну. Музыкант был объявлен хедлайнером фестиваля Wireless Festival 2026, который планировался 10–12 июля в парке Финсбери на севере Лондона. Однако из-за невозможности Канье выступить организаторы Wireless объявили об отмене мероприятия.

Пока в европейском туре Канье еще значатся Нидерланды, Италия, Испания и Португалия.

"Я люблю евреев"

Фото: Getty Images/Scott Dudelson

Массовые отмены концертов рэпера происходят из-за скандалов с антисемитскими высказываниями. В феврале 2025-го Канье запостил в своих соцсетях серию провокационных сообщений, в которых назвал себя расистом и нацистом, а также выразил симпатию Адольфу Гитлеру.

Позже Канье Уэст сообщил в личном блоге, что "пришел к осознанию, что не нацист". Однако вскоре объявил о намерении выпустить колье со свастикой и стразами.

В июле 2025-го власти Австралии запретили рэперу въезд в страну из-за песни о Гитлере, которую тот выпустил и которая была запрещена на большинстве музыкальных сервисов.

В ноябре Уэст встретился с главным раввином Марокко Йешаяху Йосефом Пинто, чтобы принести извинения всему еврейскому народу за свои антисемитские высказывания. Помимо этого, в конце января 2026-го издание The Wall Street Journal опубликовало открытое письмо Канье, в котором он вновь попросил прощения.





Канье Уэст рэпер Я сожалею <...> и готов взять на себя ответственность, пройти лечение и добиться значимых изменений. Однако это не оправдывает того, что я сделал. Я не нацист и не антисемит. Я люблю евреев.

Музыкант также объяснил свое поведение травмой головы, которую получил около 25 лет назад в автомобильной аварии. Также в 2016-м у него диагностировали биполярное расстройство.