19 мая, 11:50

На востоке Москвы обновляют 11 зданий по программе "Моя школа"

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

В Восточном административном округе столицы идет работа по обновлению 11 образовательных учреждений в рамках программы "Моя школа". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент капитального ремонта.

В частности, речь идет о Вешняковской школе имени полного кавалера ордена Славы В. П. Бехтина, школах № 1512 имени Героя Советского Союза Алии Молдагуловой, № 1373, № 1476 и № 2127. Также работы проводятся в № 1530 "Школа Ломоносова", школе № 1360 и школе № 1516. Будут обновлены школы № 1080, № 444 и № 920. Они имеют общую площадь более 100 тысяч квадратных метров.

В настоящее время завершаются работы по устройству новых инженерных коммуникаций. Полной замены потребовали системы вентиляции и кондиционирования, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения. Также специалисты завершают установку светопрозрачных дверей и чистовую отделку помещений.

Здания обновляют согласно единым требованиям к зонированию, наружной и внутренней отделке, освещению и другим параметрам образовательных учреждений Москвы. При этом в каждом отдельном случае учитываются конструктивные особенности зданий и возраст учащихся.

Школы возвели в 1938–1999 годы. После демонтажа в них был проведен целый ряд работ, в том числе строительство стен и перегородок в помещениях, фасадные работы, обновление кровли. Для защиты фундаментов и подвальных частей зданий от талых, дождевых и грунтовых вод сделали гидроизоляцию.

Кроме того, в кабинетах на уровне 1,2 метра от пола сделали стеклянные перегородки для лучшей освещенности в коридорах. На лестничных пролетах сохранили витражные окна, а также установили многоуровневые перила для детей разного возраста. В коридорах и рекреациях вместо кулеров появятся питьевые фонтанчики.

Во всех помещениях, кроме спортивных залов, на полу уложили плитку с текстурой под бетон. В спортзалах – специальный паркет. На нем можно будет заниматься не только гимнастикой, но и хореографией.

Отдельное внимание также уделили обустройству санитарных зон, а на пост охраны вывели системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом. В вестибюлях, коридорах и рекреациях разместят удобную мягкую мебель.

Вместе с тем в школах появятся лабораторно-исследовательские комплексы для изучения естественных наук. Для учеников организуют медиатеки с зонами для индивидуальных и групповых занятий.

Также специалисты благоустраивают пришкольные территории общей площадью более 17 гектаров. Здесь установят системы видеонаблюдения и контроля доступа, а также заменят ограждения.

1 сентября 2026 года обновленные школы примут учеников.

Ранее стало известно о начале строительства образовательного комплекса на 575 детей в Хорошёвском районе. В здании будет обустроен детский сад на 175 воспитанников и школа на 400 учеников.

Предварительно, работы завершат в 2027 году. С 2011 года в Хорошёвском районе было возведено уже восемь образовательных объектов.

