Львова-Белова поблагодарила жену Трампа за заботу о детях, затронутых конфликтом

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба Совета Федерации

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за заботу к семьям и детям, которые были затронуты конфликтом на Украине. Об этом детский омбудсмен сообщила в своем телеграм-канале.

"Я бы хотела сказать слова благодарности первой леди США Мелании Трамп за ее внимание и заботу к семьям и детям, затронутым военным конфликтом. Я очень надеюсь, что мы сможем продолжить эту гуманитарную миссию в интересах семей и детей", – отметила Львова-Белова.

По ее словам, Владимир Путин поддержал инициативу Трамп принять участие в судьбе детей, пострадавших в ходе военных действий. Таким образом, первая леди США присоединилась к регулярной работе РФ по воссоединению детей со своими близкими.

Львова-Белова выразила уверенность, что прямой канал связи с США позволит не только помогать пострадавшим семьям, но и доносить мировой общественности информацию о реальном положении дел.

Президент США Дональд Трамп передал Путину письмо от своей жены 16 августа, после завершения саммита России и США на Аляске. В нем Мелания призвала российского лидера защищать детей в рамках украинского конфликта. По ее словам, спасая невинность этих детей, Путин "послужит всему человечеству".

Позже первая леди США сообщила, что получила ответ президента РФ на письмо о защите украинских детей, находящихся в России. По ее словам, Путин заявил, что готов взаимодействовать с ней напрямую по этой теме. Кроме того, российский лидер предоставил Трамп детали, касающиеся данного вопроса.

Спустя некоторое время глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что первая леди США оказала помощь в возвращении с Украины российской девочки. В настоящее время ребенок воссоединился с семьей.