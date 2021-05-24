Москвичам рассказали, как выбрать соль.

Простой поваренной уже, по словам экспертов, уже никого не удивишь. Однако на полках магазинов есть еще морская и розовая гималайская. Чем такая отличается от обычной? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.