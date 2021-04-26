Власти раскрыли подробности нападения на врача в Морозовской больнице

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В пресс-службе столичного департамента здравоохранения рассказали об инциденте с врачом Морозовской детской городской клинической больницы, сообщает РИА Новости.

По их словам, специалист не инициировал конфликт и не нападал на мужчину, который пришел в реанимацию к годовалой дочке. Посетителю было отказано в посещении в целях безопасности, так как ранее он проявлял агрессию, уточнили в ведомстве.

"Посетитель оскорбил сотрудника, после чего в присутствии свидетелей нанес врачу телесные повреждения. Удар был нанесен головой в область челюсти врача, в результате чего у врача была разбита губа. На место были вызваны сотрудники полиции и охрана", – говорится в сообщении.

Уточняется, что инициатор конфликта был доставлен в НИИ имени Н. В. Склифосовского. Там ему провели диагностику, необходимости в госпитализации не было.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что заявление с просьбой не допускать данного гражданина в отделение ранее поступило от имени матери ребенка в адрес администрации медицинской организации.

"При этом для гражданина сохранили возможность допуска на территорию больницы с целью встречи с врачами для его информирования о состоянии здоровья ребенка", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о конфликте врача Морозовской детской городской клинической больницы и отца госпитализированного ребенка.