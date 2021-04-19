СК проверит данные о нападении на врача-педиатра, пришедшего на вызов в Смоленске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

СК проводит проверку случая нападения на педиатра в Смоленске, пришедшего на вызов к ребенку. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

Уточняется, что следователи проверят информацию, размещенную в СМИ, что в доме 24 по улице Н. Неман города Смоленска мужчина напал на врача – педиатра детской поликлиники № 1, ударил медика по лицу, а потом спустил его с лестницы, в результате чего врач получил сотрясение мозга.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.