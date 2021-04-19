Прокуратура проводит проверку после нападения собак на мать с ребенком в ТиНАО

В Москве бойцовая собака напала на женщину с ребенком

Сотрудники столичной прокуратуры проведут проверку после инцидента с нападением собак бойцовых пород на мать и ребенка в ТиНАО. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что ранее в соцсетях появились кадры, на которых видно, как на гуляющую с ребенком и собакой женщину нападают крупные собаки. Животные находились на улице без намордников, хозяина рядом с ними не было. Сбежавшиеся на крики женщины прохожие смогли оттащить агрессивных псов.

"В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства об ответственном обращении с животными", – отмечается в материале.

Ранее сообщалось о нападении собаки на двухлетнюю девочку на северо-востоке столицы. Девочка с матерью находились на лестничной клетке, когда на ребенка набросилась немецкая овчарка без намордника.