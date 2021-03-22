Кинолог рассказал, можно ли оставлять детей с собаками и как избежать трагедии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с Москвой 24 рассказал о главных правилах содержания крупных собак в семьях, где есть дети.

Ранее в Подмосковье одиннадцатилетняя девочка погибла от удушения шарфом в ходе игры с собаками. Как уточнили в ГСУ СК России по региону, она вышла гулять с двумя питомцами породы кане-корсо.

Анализ повреждений на шее девочки и обнаружение на снегу во дворе четырех фрагментов разорванного шарфа позволили установить, что собаки удушили ее путем натягивания шарфа, который был на шее.

"Кане-корсо – достаточно крупная порода. Она подходит и для проживания квартире, и в доме, может быть и охранником, и другом. Но как и любая собака, она может быть полезной и нести службу, а может и опасность нести. Это не в здравом уме – оставлять такого ребенка с двумя такими крупными собаками наедине", – заявил кинолог.





Владимир Уражевский президент Союза кинологических организаций России, эксперт международной категории Одна взрослая кане-корсо может весить как эта 11-летняя девочка. Эти собаки сильные, и хватка у них очень много атмосфер. Они могут затянуть любой шарф, вообще что угодно. Хотя в целом это очень доброжелательная порода.

Чтобы избежать подобных несчастных случаев, при заводе собак крупных пород кинолог рекомендовал следовать двум правилам: дрессировке и здравому смыслу.

"Заводя собаку, будьте готовы тратить на нее очень много времени. Ее необходимо воспитывать ежедневно, как и ребенка. Нужны курсы дрессировок, чтобы собака слушалась хозяина и любого члена семьи беспрекословно и при любых обстоятельствах", – рассказал Уражевский.

По его словам, воспитание собаки – процесс непростой, требует много времени и регулярности. "Необходимо, чтобы вы были уверены в своей собаке. Чтобы при любом отвлекающем факторе она слушалась с первой команды", – пояснил специалист.

Однако даже прекрасное поведение питомца не является поводом оставлять его наедине с маленьким ребенком, отмечает кинолог.





Владимир Уражевский президент Союза кинологических организаций России, эксперт международной категории Должен присутствовать здравый смысл. Надо чувствовать, какие собаки, насколько сильны, насколько развит сам ребенок. И все-таки маленьких детей наедине с крупной собакой, а особенно с двумя, лучше не оставлять вообще.

По словам Уражевского лучше всего, оставляя ребенка и большую собаку одних дома, развести их по разным комнатам или закрыть собаку в вольере. Пока детям не хватает сил, чтобы справиться с питомцем самостоятельно, их общение должно оставаться под контролем взрослых, настаивает специалист.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после нападения собаки на ребенка на северо-востоке столицы.

По данным прокуратуры, 15 марта в доме на Новгородской улице на двухлетнюю девочку, которая с матерью находилась на лестничной клетке, напала немецкая овчарка без намордника. Ребенка госпитализировали.