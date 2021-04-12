Женщину отправили под домашний арест после нападения на судью в Москве

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Измайловский районный суд Москвы отправил под домашний арест до 8 июня женщину, которая напала на мирового судью во время рассмотрения дела в Преображенском районе. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что Ирина Тесля обвиняется в совершении преступления по статье "Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия".

Ранее сообщалось, что в зале судебного суда № 110, которое располагается по адресу Открытое шоссе, дом 6, корпус 13, рассматривался административный протокол по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ ("Уклонение от исполнения административного наказания").

Во время заседания 47-летняя обвиняемая начала угрожать мировому судье, после чего применила к ней насилие, в том числе нанесла множественные удары по рукам и туловищу. Позже женщину задержали в здании судебного участка.