14:41Общество
Эксперт назвала самую научно проработанную диету
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Кандидат медицинских наук, эксперт по функциональному питанию ФНЦ пищевых систем Российской академии наук Александра Суржик заявила, что в настоящее время наиболее научно доказанной в отношении положительного влияния на здоровье является средиземноморская диета, сообщает "Газета.ру".
"Проведено множество исследований, доказывающих, что если мы говорим о здоровом, разнообразном рационе, то лучше придерживаться именно такого питания", – указала эксперт.
Она уточнила, что такой вид диеты предусматривает добавление в рацион не менее 5 порций фруктов и овощей в сутки. Также человек, придерживаясь такой диеты, должен постоянно есть рыбу и злаки. Следует, по словам диетолога, есть и мясо.
Суржик подчеркнула, что благодаря средиземноморской диете удается и снизить риски возникновения в том числе болезней сердца и сосудов.
"Главное – составить разнообразный рацион, в который можно вписать даже фастфуд. Нужно понимать, что однозначно плохих и хороших продуктов нет. Важно во всем знать меру", – заключила эксперт.
Ранее эксперт по диетическому питанию Артем Верис заявил, что диета, полезная для здоровья, не должна иметь жестких ограничений в еде, а также что-либо общее с периодами голодания и выбором однообразных и не всегда вкусных продуктов.
Специалист также напомнил, что важно потреблять достаточное количество клетчатки из фруктов и овощей. Это снизит риск развития ожирения и метаболического синдрома.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!