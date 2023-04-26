Врач объяснил, почему стоит отказаться от колбасы

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Колбаса является вредным для здоровья продуктом, поскольку в ней присутствует большое количество соли, насыщенных жиров, канцерогенов и возбудителей инфекций. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил врач-терапевт Георгий Сапего.

По его словам, соль провоцирует повышение артериального давления, а насыщенные жиры увеличивают уровень холестерина в крови.

"Но главное то, что колбасы относят к так называемому процессированному, то есть обработанному мясу. Такие продукты содержат канцерогенные вещества и повышают риск развития рака", – подчеркнул специалист.

Эксперт отметил, что колбасу не стоит употреблять людям с повышенным артериальным давлением, заболеваниями сердца и сосудов, поскольку данный продукт способен увеличить риск инсульта и инфаркта. Также колбасу следует исключить из рациона питания детям раннего возраста, беременным женщинам и людям, которые проходят химиотерапию, уточнил врач.

Ранее нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что чрезмерное употребление докторской колбасы может привести к набору веса и повышению артериального давления. Кроме того, дешевая докторская колбаса может содержать избыточное количество красителей и соли. Специалист категорически призвал не употреблять колбасу при проблемах с поджелудочной железой.