Врач рассказала об опасных последствиях употребления бекона

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Чрезмерное потребление бекона может спровоцировать проблемы с пищеварением, повысить уровень холестерина и привести к инфаркту либо инсульту. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

"Бекон – это жирный продукт. В нем очень много насыщенных жиров. Идет большая нагрузка на поджелудочную железу. Могут возникнуть проблемы с пищеварением", – предупредила эксперт.

Также в беконе содержится достаточно много калорий. Если злоупотреблять этим продуктом, то можно набрать вес, говорит Аплетаева.





Марина Аплетаева врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Это может привести в том числе к отложению висцерального жира на внутренних органах. Это очень опасно, поскольку впоследствии способно привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, таким как инфаркт, а также к инсульту.

Кроме того, бекон в больших количествах может негативно влиять на уровень холестерина у человека. "Избыток холестерина в организме ведет к закупорке сосудов. Поэтому тем, у кого есть склонность к его повышению, стоит ограничивать подобные продукты", – отметила диетолог.

С учетом этих фактов бекон следует есть как можно реже. "Если он присутствует в каких-то определенных блюдах, которые мы редко употребляем, в этом нет ничего критичного. Но злоупотреблять этим продуктом нельзя", – заключила эксперт.

Ранее был назван наиболее опасный для здоровья вид колбасы. По словам кандидата медицинских наук, члена Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарьи Русаковой, речь идет о копченых изделиях. При такой обработке продукт приобретает канцерогенный эффект, предупредила она. Кроме того, сама по себе колбаса содержит много добавок и усилителей вкуса, что неполезно.



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