05 сентября, 13:56Общество
Диетолог назвал самые вредные продукты для почек
Фото: depositphotos/Subbotina
Избыток соленой рыбы, чипсов и мяса в рационе негативно сказывается на работе почек. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.
"Вредными для почек считаются пересоленные продукты, например соленая рыба, овощи, картофельные чипсы. Избыток соли создает дополнительную нагрузку на почки", – предупредил эксперт.
Также здоровью почек может навредить большое количество мяса. Обычно избыток белка присутствует в питании культуристов, которые употребляют продукты для роста мышц, и в диете Дюкана для похудения. "Избыток мяса, белка создает в крови избыток аминокислот, с которыми почкам приходится возиться. Они от этого скорее старятся, изнашиваются", – заключил Гинзбург.
Ранее были названы продукты, употребление которых способствует профилактике заболеваний почек. В частности, рекомендуется обратить внимание на ананасы и арбузы. Кроме того, на пищу, где присутствует большое количество витамина C и антиоксидантов. К таким продуктам относятся, например, черника, клюква, клубника и брусника. Также здоровье почек поддержит употребление иван-чая и необходимого количества питьевой воды.
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