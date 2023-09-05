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05 сентября, 13:56

Общество

Диетолог назвал самые вредные продукты для почек

Фото: depositphotos/Subbotina

Избыток соленой рыбы, чипсов и мяса в рационе негативно сказывается на работе почек. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"Вредными для почек считаются пересоленные продукты, например соленая рыба, овощи, картофельные чипсы. Избыток соли создает дополнительную нагрузку на почки", – предупредил эксперт.

Вторая группа – это продукты копченые и жареные, при условии что употребляются в больших количествах. Они содержат такие токсичные вещества, которые могут, проходя всякий раз через почки, отравлять их клетки и снижать функциональную активность органа.
Михаил Гинзбург
врач-диетолог

Также здоровью почек может навредить большое количество мяса. Обычно избыток белка присутствует в питании культуристов, которые употребляют продукты для роста мышц, и в диете Дюкана для похудения. "Избыток мяса, белка создает в крови избыток аминокислот, с которыми почкам приходится возиться. Они от этого скорее старятся, изнашиваются", – заключил Гинзбург.

Ранее были названы продукты, употребление которых способствует профилактике заболеваний почек. В частности, рекомендуется обратить внимание на ананасы и арбузы. Кроме того, на пищу, где присутствует большое количество витамина C и антиоксидантов. К таким продуктам относятся, например, черника, клюква, клубника и брусника. Также здоровье почек поддержит употребление иван-чая и необходимого количества питьевой воды.

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