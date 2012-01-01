Кардиолог Серебрянский перечислил признаки синдрома "разбитого сердца"

Вероятность смерти от синдрома "разбитого сердца" у мужчин оказалась вдвое выше по сравнению с женщинами, выяснили ученые. Какие признаки указывают на это состояние и есть ли меры профилактики, разбиралась Москва 24.

Отрицательная динамика

Уровень смертности от кардиомиопатии Такоцубо, которая также известна как синдром "разбитого сердца", достиг 6,5%. К таким выводам пришли американские ученые, изучив данные около 200 тысяч пациентов с этим диагнозом. Их доклад опубликован в научном издании Journal of the American Heart Association (JAHA).

Как выяснили эксперты, мужчины умирают от синдрома "разбитого сердца" примерно вдвое чаще женщин – в 11,2% случаев против 5,5%. С точки зрения возраста наиболее уязвимы к недугу люди старше 61. Также в последнее время заболеваемость у лиц 46–60 лет увеличилась в 2,6–3,25 раза по сравнению с группой 31–45 лет.

При этом синдром влечет за собой опасные последствия, предупредили ученые. Среди самых распространенных осложнений – сердечная недостаточность (35,9%) и мерцательная аритмия (20,7%). Реже встречаются кардиогенный шок (6,6%), инсульт (5,3%) и остановка сердца (3,4%).

Одни эмоции

Синдром "разбитого сердца" возникает из-за интенсивного стресса на фоне, например, любовных переживаний. Поэтому заболевание наиболее характерно для тревожных людей с подвижной психикой, рассказал Москве 24 кардиолог, терапевт, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.

"Патология обусловлена выбросами большого количества катехоламинов – адреналина, норадреналина. Из-за этого верхушка сердца постоянно расширяется, а при повторяющихся эпизодах – повреждается", – объяснил специалист.





Юрий Серебрянский кардиолог У пациента это проявляется в виде одышки, тахикардии, перебоев в сердечном ритме. Впоследствии наступает истощение нервной системы и развивается острая сердечная недостаточность.

Однако диагностировать синдром непросто: его клиническая картина практически идентична ишемической болезни сердца, отметил Серебрянский. Чтобы выявить проблему, надо пройти многочисленные обследования, включая электро- и эхокардиограмму, МРТ, суточное мониторирование ЭКГ и давления.

"В крайне запущенных случаях и по причине несвоевременной постановки диагноза заболевание может быть летально", – предупредил врач.

В рамках профилактики Серебрянский рекомендовал избегать выраженного нервного напряжения. При повторяющихся эпизодах он посоветовал обращаться к профильным специалистам, которые подберут подходящие успокоительные и выпишут препараты для улучшения обменных процессов в сердце.

