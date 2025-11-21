Форма поиска по сайту

21 ноября, 16:16

Шоу-бизнес

Shaman сохранил интригу вокруг новой песни для Мизулиной

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Российский певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) в интервью РИА Новости рассказал, что решил сохранить интригу вокруг возможной записи песни в честь его бракосочетания с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

Артист объяснил, что в случае если он подтвердит написание песни, то испортит таким образом сюрприз. Однако если он опровергнет эту новость, то расстроит человека.

"Поэтому не скажу ни да, ни нет – пусть это будет интригой",– заключил исполнитель.

Shaman и Мизулина официально объявили о своих отношениях на концерте "Ты моя", который прошел в марте 2025 года на площадке "Live Арена". Артист пригласил главу Лиги безопасного интернета на сцену, после чего вручил ей букет цветов.

Мать певца Людмила Дронова сообщила, что счастлива за сына и одобряет его выбор. По словам женщины, она давно знакома с Мизулиной и считает ее хорошим человеком. Она пожелала паре обрести в отношениях счастье, любовь и взаимопонимание.

В начале ноября Shaman и Мизулина поженились. Брак исполнителя и общественного деятеля был зарегистрирован в ЗАГСе Донецка.

