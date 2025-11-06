Продюсер Яковлев: Shaman женился в ДНР из-за "флера истории"

Фото: телеграм-канал SHAMAN

Певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) решил сыграть свадьбу в Донецке из-за "флера меняющейся истории", предположил первый продюсер исполнителя Александр Яковлев в беседе с News.ru.

"На тех территориях сейчас куется новая Россия. И быть в гуще событий, зародить там семью – наверное, прикольно и здорово", – отметил продюсер.

Он также добавил, что Дронов всегда любил "эпатировать и удивлять" и в этот раз удивил выбором места для бракосочетания. Яковлев подчеркнул, что у певца сложный путь, с "кучей и препонов, и событий".

Продюсер пожелал артисту счастья и добавил, что хотел бы, чтобы у них был крепкий и долгий брак с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Кроме того, он надеется, что у пары появятся дети.

О свадьбе Дронова и Мизулиной стало известно 5 ноября. Брак был зарегистрирован в ЗАГСе Донецка. Shaman приехал в ДНР вместе с Мизулиной в преддверии Дня народного единства, который отмечался 4 ноября. Пара планировала поздравить жителей региона с праздником.

