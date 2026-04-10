Россиян предупредили о росте цен на авиаперелеты

Отпуск для россиян в ближайшее время может сильно подорожать из-за роста цен на авиаперелеты. Об этом предупредили эксперты.

По данным туроператоров, спрос на путешествия уже существенно упал, а некоторые отели вынуждены снижать стоимость номеров. Туры дорожают из-за того, что растет цена на авиакеросин на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Риски в зоне Персидского залива заставляют авиакомпании менять маршруты. Время в пути увеличивается, как и расход топлива. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

