Телеканал Москва 24 запустил туристический опрос в своем телеграм-канале

Телеканал Москва 24 запустил в своем телеграм-канале туристический опрос в связи с изменившимися планами столичных путешественников на лето из-за геополитической ситуации в мире.

В частности, Дубай теряет популярность, в то время как Вьетнам и Китай становятся все более привлекательными направлениями. Кроме того, многие готовы платить больше за Турцию и Египет, чтобы сохранить привычные места отдыха.

Телезрителям предлагается два варианта ответа на вопрос, рискнут ли они поехать за границу этим летом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.