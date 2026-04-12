12 апреля, 10:00Туризм
Туроператоры зафиксировали отмену туров в Дагестан на майские праздники
Туроператоры отмечают, что часть туристов отказывается от поездок в Дагестан на майские праздники. Причиной называют последствия наводнения и изменения в туристических программах.
В качестве альтернативы путешественникам предлагают рассмотреть горные направления Домбая и Приэльбрусья, а также Калининград, Сочи и Геленджик. При этом специалисты предупреждают, что ближе к праздникам стоимость туров традиционно возрастет из за повышенного спроса.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.