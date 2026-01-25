В отеле Египта пляжные лежаки стали причиной конфликта с дракой

В Египте в пятизвездочном отеле пляжные лежаки стали причиной конфликта с дракой. По предварительным данным, группа туристов не поделила места у бассейна с многодетной семьей.

В ход пошли оскорбления, после чего глава семьи, пытавшийся защитить свою дочь, подвергся нападению. В российском посольстве в курсе произошедшего, и по заявке россиян они готовы выехать на место

