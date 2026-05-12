Власти Таиланда в два раза сократят срок безвизового пребывания для иностранцев

Россияне больше не смогут уезжать на всю зиму в Таиланд. Власти королевства в два раза сократят срок безвизового пребывания для иностранцев.

По нынешним правилам граждане большинства стран мира могут въезжать в Таиланд без виз на срок до 60 дней, и его можно продлить еще на месяц.

Теперь находиться там можно будет не более 30 дней. Об этом объявил вице-премьер и глава МИД Таиланда. Дата вступления новых правил в силу пока неизвестна.

